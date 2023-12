Michael Schumacher | la cura è anche un giro in Mercedes | suoni familiari stimolano il cervello

Leggi su seriea24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) –è stato fatto salire su unaAMG per cercare di stimolare ilcona lui. A rivelare una delle tecniche riabilitative usate sul 7 volte campione del mondo di F1 è il giornale tedesco ‘Bild’.ha subito gravi danni cerebrali nel tragico incidente sciistico avvenuto sulle nevi di Meribel, ormai 10 anni or sono, il 29 dicembre 2013. Da allora sulle condizioni del 54enne tedesco è sceso il più totale riserbo per volere della famiglia. Sempre secondo ‘Bild’ Schumi è assistito nella sua magione di Gland sul lago di Ginevra in Svizzera da un team di specialisti, ben 15 persone tra medici, massaggiatori e infermieri che sono con lui a turno 24 ore su 24. seriea24.it: Notizie dallo Sport ...