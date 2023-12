Michael Schumacher | la cura è anche un giro in Mercedes | suoni familiari stimolano il cervello

Siamo alla vigilia di una data difficile da dimenticare. E non solo per tutta la famiglia di Michael Schumacher , ma per il mondo intero che, il 29 ... (thesocialpost)

E' una delle tecniche riabilitative usate per il 7 volte campione del mondo di F1è stato fatto salire su una Mercedes AMG per cercare di stimolare il cervello con suoni a lui familiari. A rivelare una delle tecniche riabilitative usate sul 7 volte campione del ...A dieci anni dal tragico incidente sugli sci,continua ad essere sottoposto a cure innovative per tentare di migliorare le sue condizioni di salute. Anche a terapie speciali supportate da stimoli sonori legati al passato. Nel ...(Adnkronos) – Michael Schumacher è stato fatto salire su una Mercedes AMG per cercare di stimolare il cervello con suoni a lui familiari. A rivelare una delle tecniche riabilitative ...Dopo il tragico incidente sugli sci nella località francese di Meribel, il 29 dicembre 2013, il campione di Formula 1 è riapparso nel corso di un documentario: tutti i dettagli ...