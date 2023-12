Mi ha fatto inc*** | Djokovic contro Nadal | negli spogliatoi finisce malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Cinquantanove volte in campo l'uno nei confronti dell'altro. Nolee Rafa, il primo è in vantaggio di una vittoria (30-29). E tra i due in campo, il rapporto non è sempre stato idilliaco, come giàha confermato in passato nell'intervista a 60 minutes su Cbs. Il suo racconto è stato molto dettagliato: "Giocoal Roland Garros e ho il suo armadietto accanto al mio, giusto? Quindi siamo così vicini. E stiamo cercando di darci spazio a vicenda — ha raccontato il serbo —. Ma loo non è così grande. E avete presente il modo in cui salti come faprima di scendere in campo. Nelloo fa gli sprint accanto a te. Riesco anche a sentire la musica che sta ascoltando nelle sue cuffie. Quindi mi faceva ...