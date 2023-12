Meteo Roma del 28-12-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023)e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione queste le previsioni del tempo al nord tempo stabile al mattino ma con molte nubi basse locali piogge sulla Liguria sereno o poco nuvoloso sul settore Alpini al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata al si rinnovano condizioni di tempo molte nubi isolati piovaschi sulla Liguria al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti nuvolosi specie sul versante tirrenico al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maggiori aperture sulle regioni adriatiche in serata e nottata nuvolosità in ulteriore aumento sui settori tirrenici con possibili piovaschi a sud tempo stabile asciutto su tutte le regioni sia mattino che al pomeriggio ma con nuvolosità in transito e maggiori addensamenti sulla Sardegna la serata era notte ancora molte nubi con tempo asciutto Salvo ...