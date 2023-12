Meteo Giovedì | si conferma il maltempo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 dicembre 2023) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, per alcune regioni non cambierà quasi nulla, per altre invece si, a causa di una perturbazione atlantica collegata a un profondo vortice ciclonico che si organizzerà sul Regno Unito. La saccatura relativa al vortice abbraccerà gran parte dell’Europa centro occidentale e si estenderà anche alle regioni alpine superandole leggermente. C’è dunque da attendersi un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali che si tradurrà nell’arrivo di qualche pioggia più diffusa visto che la nuvolosità sarà già abbondantemente presente un po’ ovunque. Risentiranno di questo passaggio anche le regioni tirreniche centrali e parte di quelle meridionali ma in forma meno apprezzabile. Facciamo allora il punto della situazione per le due giornate di domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio ...