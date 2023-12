Meteo Capodanno | in arrivo la pioggia dopo il caldo anomalo dell’anticlone

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Continuano a farsi sentire gli effetti dell'anticiclone nordafricano anche in questi ultimi giorni dell'anno e il 2023 finirà con uneccezionale anche in Italia. Secondo le ultime previsioni di.it, l’anticiclone che sta proteggendo l’Italia dalle perturbazioni atlantiche sembra più forte del previsto e riuscirà a proteggere il Belpaese almeno fino all’ultimo giorno del 2023,di che lascerà spazio a una perturbazione atlantica L'articolo proviene da Firenze Post.

"Proprio tra San Silvestro euna veloce perturbazione atlantica riuscirà a filtrare l'alta pressione portando un po' di pioggia in pianura e neve sulle Alpi, sebbene non verrà interessata ...Ilcomunque non ha fermato gli appassionati dello sci che negli scorsi giorni hanno affollato ... TEMI: notizie friuli piste sci aperte piste scifriuli piste sci friuli piste sci ...Sono in atto già da qualche giorno specifici servizi disposti dal Questore di Roma, in occasione del capodanno, finalizzati alla prevenzione e alla repressione della vendita di esplosivi illegali. Gli ...Prima di mezzanotte il pubblico sarà coinvolto nella musica senza tempo del DJ Franco Siciliano, che intratterrà e farà ballare l’intera piazza prima del grande live.