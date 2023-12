Messi e Antonela | selfie post palestra insieme | prontissimi per il 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Si dice che il campione argentino e la moglie siano in crisi ma i due mostrano la loro intesa sui social

Messi e Antonela divorziano? Cosa potrebbe essere successo : Clamoroso retroscena , cosa accade tra i due. Leo Messi , almeno per un volta, sta ... (sportnews.eu)

Antonela e Lionel non si sono ancora espressi pubblicamente in merito al Presunto flirt tra la Pulce e la reporter Sofia Martinez (golssip)

Terzi Leoe la moglieRoccuzzo, con 182 milioni di ...Roccuzzo, moglie di Leo: 18 milioni di euro 6. Coleen Rooney, compagna di Wayne Rooney: 17 milioni di euro 7. Ana Ivanovi, partner di Bastian Schweinsteiger: 15 milioni di euro 8. ...Qualcuno parla di una relazione in crisi per via di una giornalista che piacerebbe molto a Messi. Almeno questi sono gli spifferi che arrivano all'Argentina, il Paese al quale l'attaccante più forte d ...Scopriamo la dieta di Antonella Roccuzzo, modella, influencer di successo, madre e moglie del celebre calciatore Lionel Messi ...