Messaggio per oggi | attenzione a non farci ingannare dal mondo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La Madonna nel suoscelto per, ci invita a non lasciarci rubare il bene più prezioso. Gli ultimi tragici accadimenti che hanno sconvolto il, alimentano inquietudine e paure nei nostri cuori. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Consueto tweet natalizio del presidente Aurelio De Laurentiis , il messaggio per Natale è rivolto ai tifosi del Napoli: tutti i dettagli Non proprio ... (spazionapoli)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

La Madonna nel suo Messaggio per oggi , ci dà le istruzioni utili per prendere consapevolezza di tutto ciò che ci allontana dall’unico vero bene. ... (lalucedimaria)

“Migliaia di morti per malori improvvisi , ma tv, radio e giornali hanno l’ordine di non dire nulla . L’ eutanasia volontaria di massa” : è il ... (ilgiornaleditalia)

Aliquote INPS a carico degli apprendisti Apprendistato: calcolo stipendio netto 27 Dicembre 2023 Con3618 del 17 ottobre, l'INPS ha chiarito le modalitàottemperare agli adempimenti ...Fotogalley - Natale d'amoreGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Fedez, feste in casa con i ...Leggi Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi Il...Cosa succede con una truffa di tipo phishing La spiegazione è molto più semplice di quello che in tanti credono trovandosi di fronte ad un termine del genere ...OpenAI ha annunciato cambiamenti nei Termini d'uso e nell'Informativa privacy dei suoi servizi, uno su tutti ChatGPT: le novità introdotte.