MeraviglioSA | il Prefetto Esposito per la chiusura con un suo desiderio speciale

La slitta di Babbo Natale riparte da Piazza Sant'Agostino, a Salerno, carica dei desideri espressi nelle letterine, quasi mille, consegnate dai piccoli che si sono rivolti alloSanta Claus ma anche ricca di tanti affari chiusi dagli artigiani che hanno presentato e offerto i loro prodotti nei mercatini di Natale. Chiude, dunque, con un bilancio più che positivo la prima edizione di, la città del Natale, l'evento organizzato da CNA Salerno con un progetto cofinanziato da Camera di Commercio e Bottega San Lazzaro, in collaborazione con Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Salerno. Un giro d'affari stimato intorno ai centomila euro nell'area che dal 4 al 27 dicembre, con una proroga di tre giorni rispetto alla prima scadenza prevista, ha ospitato le casette di legno per presentare eccellenze

