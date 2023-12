Meno soldi pubblici alle Federazioni sprecone | inizia la rivoluzione di Sport e Salute Ecco chi perde e chi guadagna E il taglio arriverà al 25%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Isono sempre tanti: 315 milioni di euro versati dallo Stato allonel 2023. Ancora per tutti:, enti di promozione, discipline grandi e piccole. Il modello italiano che cerca di non lasciare indietro nessuno e che ha fatto, nel bene e nel male, la storia del nostro Paese. Ma d’ora in poi non per tutti allo stesso modo: la novità dell’assegnazione dei contributiivi 2023 da parte della società governativaè che, per la prima volta dopo anni di puro assistenzialismo, c’è qualcuno che. Il calcio (-300mila euro) e gli altrimeritevoli subiscono unfino un massimo del 5%. Ed è solo il primo passo di unameritocratica che, come ...