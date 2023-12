Mennuni | “Diventare mamma deve essere la massima aspirazione”

... il Vaticano, le associazioni a farla maternità di nuovo 'cool'". Le parole di Lavinia, senatrice di Fratelli d'Italia, non passano inosservate e diventano argomento di discussione ...La senatrice di Fratelli d'Italia Laviniariporta il proprio caso personale per sostenere l'importanza della maternità: "Essere mamme è una missione e deve'cool' per le sedicenni di oggi"(Adnkronos) – “Dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni a far diventare la maternità di nuovo ‘cool'”. Le parole di Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia, non passano in ...Le parole della senatrice ospite di Coffee break su La7: «Ricordiamo alle nostre figlie che la loro massima aspirazione deve essere quella di diventare mamme» ...