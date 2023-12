Meloni ha la sindrome otolitica | come sta Riprogrammata la conferenza

Lo annunciano i collaboratori della premier spiegando che laè in fase di ripresa dopo un problema di otoliti. Laotolitica, il cui nome scientifico è vertigine posizionale ......la causa dell'indisposizione della presidente del Consiglio Giorgia. Come spiegano i suoi collaboratori, nella serata di ieri un otorino l'ha visitata a casa, ha diagnosticato la "...La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si terrà giovedì 4 gennaio alle ore 11 ...Roma, 28 dicembre 2023 – Non era una ‘semplice’ influenza, ma un problema di “otoliti” quello che ha tenuto a letto la premier Meloni per giorni, costringendola a rinviare per ben due volte la ...