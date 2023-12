Meloni ha gli ?otoliti? | costretta «a letto e al buio» per quasi due giorni | premier in via di miglioramento e con il «collare parla al telefono»

Il Giurì d'onore avrà tempo fino al prossimo 9 febbraio per redigere un documento conclusivo sulle dichiarazioni di Meloni in merito al Mes (ilgiornale)

Il professor Ruscito: "Oltre agli anziani colpiti anche i giovani per la posizione del collo in scooter, auto e al pc" Giorgia Meloni alle prese con ... (sbircialanotizia)

Un taglio di quasi 5 miliardi di euro di risorse per la Sicilia : “La conferma che siamo in presenza di un governo che non guarda alla fragilità ... (ilfattoquotidiano)

... la misura con cui il governoha deciso di sostituire definitivamente il reddito di ... il richiedente dovrà essere cittadino europeo e aver risieduto in Italia per almeno cinque anni ,...... ma Conte ha l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione del pubblico sull'errore die per ...aggiornamenti di Wired sul conflitto Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! " ...Il premier porta un collare per tenere ferma la testa, poichè la sindrome provoca vertigini. Fra gli altri sintomi avvertiti c'è anche la ...Le Borse europee chiudono sottotono, con l'attenzione rivolta alle future mosse della Fed e della Bce. Parigi cede lo 0,48%, Francoforte lo 0,24%, Londra termina piatta.