Leggi su notizie

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Lo specialista spiega a Notizie.com il problema che ha avuto il presidente del Consiglio: “Spesso viene scambiata per altro, ma ha un impatto epidemiologico diffuso”e un problema serio che ha un nome che mette quasi paura ““, e si tratta di una cosa seria, fastidiosa sulla quale non bisogna fare né ironie o altre genere di situazioni. “E’ di gran lunga la piùed ha impatto epidemiologico enorme perché tanti la scambiano per altro come problemi cervicali o cardiovascolari, ma quello che ha avuto la presidenteè una cosa di gran lungache si risolve in modo semplice, ma sulla quale non si può scherzare o fare ironie di alcun genere. Praticamente gli otoliti, dei cristalli di calcio che sono all’interno dell’orecchio, che vengono anche ...