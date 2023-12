Meloni è affetta da otoliti | la conferenza stampa di fine anno rinviata al 4 gennaio

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Giorgiada, una sindrome il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Questa la diagnosi del medico per i sintomi di vertigini e nausea che hcostretto a letto al buio per due giorni la presidente del Consiglio e attribuiti, in un primo momento, a postumi dell’influenza. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il malessere del premier: diagnosticatata unaIl disturbo, spiegano i collaboratori del premier, è stato diagnosticato ieri dopo la visita a casa di un otorino che ha eseguito una manovra di riposizionamento degli. Prima della visita si erano ipotizzate come cause del malessere i postumi dell’influenza della settimana scorsa o una possibile labirintite, che ha sintomi simili, ...