Meloni con gli otoliti costretta al letto e al buio | conferenza stampa sarà il 4 gennaio

Abbiamo sempre cercato di dialogareil Governo da questo punto di vista. Cerchiamo di fare in ... Giuseppe Conte, nei confronti di Giorgia, per le dichiarazioni del premier in Aula a ...Il professor Ruscito: "Oltre agli anziani colpiti anche i giovani per la posizione del collo in scooter, auto e al pc" Giorgiaalle presegli otoliti. Cos'è la vertigine posizionale parossistica benigna che blocca il presidente del Consiglio Quali sono le cause E i sintomi Qual è la cura A fare chiarezza è il ...Ha festeggiato il Natale con un mini panettone, consumato in tenda su un deserto di ghiaccio, a 20 sotto zero. Ma Omar Di Felice, ciclista estremo che sta tentando la traversata dell'Antartide in ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...