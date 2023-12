Medio Oriente | l' Iran promette vendetta | incubo escalation

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Scontro a distanza fra Recep Tayyip Erdogan e Benjamin Netanyahu. Il presidente turco, nel contesto della guerra a Gaza, parlando ad Ankara ha paragonato il premier israeliano ad Adolf Hitler. «Abbiamo visto i campi nazisti di Israele negli stadi, giusto?», ha detto Erdogan in riferimento a un video trasmesso dalle tv turche che mostra soldati israeliani in uno stadio di Gaza con uomini seminudi. «Che cos'è questo? Ricordate che parlavano di Hitler in modo strano? In cosa siete diversi da Hitler?», ha chiesto. La risposta di Netanyahu è arrivata a stretto giro: «Erdogan, che sta portando avanti un genocidio dei curdi e tiene in carcere un numero record a livello mondiale di giornalisti che si oppongono al suo governo, è l'ultimo a poterci predicare la morale». La polemica fra Israele e Turchia giunge mentre sul campo l'offensiva di terra di Israele a Gaza si estende ai campi ...

