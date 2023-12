Mediaset | arriva lo stop ufficiale per il conduttore | l’addio dopo pochi mesi

Leggi su tvzap

(Di giovedì 28 dicembre 2023) News Tv. Il notosalutasoli. È stato proprio lui ad annunciarlo in diretta lasciando il pubblico a bocca aperta: “Terminato il nostro tempo a disposizione, come è terminato il ciclo delle mie conduzioni. Ringrazio tutti, è stata un’esperienza nuova che mi ha arricchito”. (Continua…) Leggi anche:Infinity, ecco 5 serie tv da non perdere Leggi anche: Giambruno pronto a tornare in: la richiesta a Pier Silvio, ilsaluta definitivamente Un notosaluta definitivamente il pubblico di. Il suo rapporto con la rete del Biscione è terminato. È stato proprio lui ad annunciarlo in diretta durante la puntata ...