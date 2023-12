McKennie racconta come l’amicizia con Kean è nata da una truffa VIDEO

(Di giovedì 28 dicembre 2023)tornato alla Juve dopo il prestito dello scorso anno al Leeds, è stato tra gli ospiti del podcast 19F, insieme all compagno di squadra. Una bella intervista sul suo arrivo in Italia, susi è trovato e sugli amici che si è fatto e proprio su questo argomento hato un aneddoto riguardantecon. Unaha fatto iniziare il loro legame oggi indissolubile alla Juventus. La storia delladi“È una storia imbarazzante. Scrissi asu Instagram prima che tornassi alla Juve, e lui mi rispose di inviargli il mio numero per sentirci su whatsapp”.interviene per spiegare: “In quel periodo mi avevano hackerato Instagram…”. ...

... ma non sapevo se fosse lui, ci siamo scritti su WhatsApp e mi aveva anche inviato un suo video da casa, nonostante quel giorno si giocasse -- , il giorno dopo mi scrisse par ...Keanil suo percorso: "Sono uscito di casa a 13 anni per andare a vivere nel convitto ... Westone Rafa Leao sono spesso a casa mia, scriviamo e cantiamo. Abbiamo una canzone insieme ...L'INTERVISTA L'attaccante bianconero si racconta e parla della sua passione per il rap: "Presto la mia canzone con Leao e McKennie" "Allegri è un papà sportivo. Delle volte litighiamo… Leggi ...McKennie: «Americani in Serie A Quando sono arrivato dicevano che non potevo giocare a calcio». La rivelazione del centrocampista bianconero Intervenuto a 19F Podcast, insieme a Moise Kean, Weston Mc ...