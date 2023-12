Mazzarri svela i tempi di recupero del titolare | “Starà fuori un mese e mezzo”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Durante la conferenza stampa verso Napoli-Monza, Walterha fatto il punto sugli infortunati Domani sera ci sarà la partita tra Napoli e Monza. Sarà l’ultima uscita degli azzurri per questo 2023. Walterdovrà reinventarsi la formazione da schierare dal primo minuto data l’emergenza che c’è in attacco. Contro la Roma ci sono state le espulsioni di Victor Osimhen e di Matteo Politano che saranno regolarmente squalificati per la sfida ai brianzoli. Il nigeriano, già visto in mattinata all’aeroporto di Napoli in partenza verso casa dove prima festeggerà il compleanno e poi, nel nuovo anno, si metterà a disposizione del suo Ct per la coppa d’Africa. Guaio Natan:a lungo Durante la conferenza stampa a Walterè stato chiesto se si aspetterà qualche innesto dal mercato. Il tecnico toscano ha ...

Sarà lungo lo stop per Natan. Il difensore del Napoli , ko sabato scorso contro la Roma allo stadio Olimpico, ha rimediato una lussazione acromion - claveare alla spalla destra e salterà diverse ...Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino: E sulla formazione, il quotidiano oggi in edicola: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...In conferenza stampa prima della gara col Monza Walter Mazzarri si è lasciato sfuggire i tempi di recupero: "Un mese e mezzo". Natan, dunque, tornerà solo a metà febbraio. Un problema in più per il ...Walter Mazzarri svela strategie e formazione in vista di Napoli-Monza. Anticipazioni e dichiarazioni per il match della 18esima giornata di Serie A.