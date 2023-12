Mazzarri | la frase sfuggita su Natan L’addetto stampa smentisce

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Le parole diin conferenzarivelano i tempi di recupero del difensore. Ma. Brutte notizie per il Napoli e per Walter, difensore brasiliano classe 2001, dovrà stare fermo parecchio tempo per infortunio. Il centrale si è procurato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra nella sfida contro la Roma dell’ultimo turno di campionato. In conferenzaalla vigilia della gara col Monza, il tecnico degli azzurrisi è lasciato sfuggire unasui tempi di recupero: “Un mese e mezzo”, ha detto l’allenatore, salvo poi essere smentito daldel club partenopeo: “I tempi di recupero non sono stati ...

Sarà lungo lo stop per Natan. Il difensore del Napoli , ko sabato scorso contro la Roma allo stadio Olimpico, ha rimediato una lussazione acromion - claveare alla spalla destra e salterà diverse ...Questa, invece, la considerazione diin risposta ad una domanda circa il mancato cambio di rotta della squadra dal suo arrivo ad oggi: "Quando una squadra cambia allenatore significa che ha ...Lungo stop per il centrale del Napoli dopo l'infortunio contro la Roma: le parole del tecnico degli azzurri in conferenza stampa ...Ennesima tegola per il Napoli di questa sciagurata stagione. In occasione della partita di campionato contro il Monza, molto probabilmente non ci sarà nemmeno Diego Demme. Il tedesco ha rimediato un p ...