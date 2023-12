Mazzarri In emergenza | la gara col Monza è importantissima

(Di giovedì 28 dicembre 2023) "Osimhen va protetto, quando tornerà dalla Coppa d'Africa ci darà tanto", ha spiegato il tecnico del Napoli NAPOLI - "Voglio ringraziare il pubblico, so che ci sarà lo stadio pieno, spero ci dia una mano in un momento difficile". Così il tecnico del Napoli, Walter, in apertura di conferenza

Lobotka e il suo eventuale sostituto:e la situazione infermeria. "L'allenamento di oggi ci dirà chi ci potrà essere e chi no. Siamo in". Su Lobotka : "È un titolarissimo da ...Le parole diin conferenza stampa Il tecnico azzurro ha aggiunto: " Quella di domani è ... Infine, ha concluso: " Siamo abbastanza in, ci sono tante defezioni. C'è il rammarico che ...Di seguito il focus di "Napoli Magazine" sulla conferenza stampa di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida del Maradona contro il Monza. Visualizza questo post su Instagr ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Voglio ringraziare il pubblico, so che ci sarà lo stadio pieno, spero ci dia una mano in un momento difficile”. Così il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, in apertura di confer ...