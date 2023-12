Max Verstappen vuole noleggiare una Mercedes | i gestori rifiutano | “Non puoi ” | Svelato il motivo

Non ci sono dubbi che Max Verstappen sia il principale favorito per il successo nel Mondiale 2024 di F1. Il campionato dell’anno venturo non avrà ... (oasport)

Djokovic è arrivato al primo posto con 178 voti superando( 150) e Duplantis( 86) . Sesto posto per Iga Swiatek ( 72), preceduta da Erling Haaland( 80) e Nikola Jokic( 74) . Chiudono la ...Non ha l'età, nemmeno se è già tre volte campione del mondo di Formula 1. Solo carbone per, uno dei dominatori della velocità. Il fenomeno del Circus , in Portogallo con amici e famiglia è rimasto a piedi, a meno per quanto riguarda la prova di una Mercedes AMG GT . Il não a ...La serie Tv di Netflix sposta l’attenzione del grande pubblico. E rischia di rovinare quel poco di credibilità che ancora rimane alla F1 – di VINCENZO BORGOMEO ...Marc Marquez ha fatto molto rumore con il suo trasferimento al Team Gresini, andando a difendere i colori della Ducati, dopo una vita in Honda. Per questo motivo il 30enne spagnolo sei volte iridato ...