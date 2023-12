Maternità | Valente Pd | ' per destra famiglia è patriarcale | Menunni conferma'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Oggi a Coffee break la senatrice Laviniaha detto che dovremmo ricordare alle nostre figlie 18enni che la massima aspirazione per una donna è fare figli. Con tutto il rispetto per chi fa scelte di questo tipo, noi crediamo che la massima aspirazione per una ragazza debba essere quella di scegliere liberamente cosa fare della propria vita, se e come realizzarsi, se e come unirsi in una relazione, se e come eventualmente diventare madre". Lo dice la senatrice del Pd Valeria. "A 18 anni sicuramente un'aspirazione è studiare e costruirsi un futuro solido, di indipendenza e di autonomia economica. Non credo chedarebbe lo stesso consiglio a un figlio maschio. Deve tornare cool fare figli? Le donne fanno figli se hanno un'occupazione che le appaga, un compagno o un marito disposto a ...