Maternità | Mennuni rilancia | ' è cool ma faticosa nello stesso tempo' **

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Un congedo paritario retribuito al 100% di 5 mesi per entrambi i genitori per favorire l'occupazione femminile potrebbe essere un incentivo a rendere '' la maternità? "Non sono in grado di pronunciarmi sul congedo paritario. Dovrei approfondire meglio. Ma sono certa che la figura materna nei primi anni di vita del bambino sia importante e che vada favorita senza sacrificare la ricchezza professionale". Così all'Adnkronos la senatrice di Fratelli d'Italia Laviniache, intervenendo sull'emendamento Pd in manovra al congedo paritario, aggiunge: "Non penso comunque si debba prevedere per legge in modo così netto la suddivisione del congedo. Sta anche al nucleo familiare assicurarsi le modalità per garantire il benessere del bambino. Per quanto possibile, secondo me è utile che nei primissimi anni ci sia la figura ...