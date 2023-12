MasterChef Sky NOW | dalla Mystery Box ai Sapori del Mare Chi resisterà al primo Pressure Test?

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dopo l’esordio “soft” della scorsa settimana, adesso non si scherza più e i 20 cuochi amatoriali ufficialmente in gara nella nuova stagione diItalia, negli episodi di giovedì 28 - su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand - devono rimboccarsi le maniche e iniziare davvero il loro percorso.Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano; Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma; Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia; Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera; Anna, farmacista 62enne del cosentino; Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni; Chù, nata 22 anni fa in Madagascar e ora a Parma; Deborah, 30enne team leader, del reatino; Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze; Filippo, architetto di 25 anni del padovano; Fiorenza, tecnico di radiologia di ...

I giudici di Masterchef 13 (Us) Arriva il giudice ombra . Masterchef (da stasera alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now) riparte, ... (davidemaggio)

Bruno Barbieri e la ricetta per gli spaghetti alle vongole: spunta il burro e i follower si accendono. Lo chef, in questo periodo in onda consu, dal proprio profilo Instagram e dal proprio canale YouTube propone la ricetta per gli spaghetti alle vongole. "Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti con le vongole Per me è ...Anche a Natale non si perde occasione per fare polemica. Nel mirino è finito Bruno Barbieri , lo chef stellato che è appena tornato sucon la nuova edizione di, lo show culinario che lo vede nelle vesti di giudice alle prese con gli aspiranti chef. Il motivo La ricetta degli spaghetti alle vongole ; infatti, Barbieri ...In questa terza puntata di MasterChef Italia 13, salvo sorprese, niente ospiti, ma pane e salame e una gita a Messina ...Masterchef Italia 13, anticipazioni terza puntata del 28 dicembre: prova in esterna a Messina e primo Pressure test.