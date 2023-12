Masterchef Italia 13 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata dell’edizione 2023 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) su Sky, Tv8, in chiaro,vederlo. 28 dicembre Questa sera, 28 dicembre, va in onda una nuovadi13, alle ore 21.15 su Sky Uno. L’edizioneè composta da 12 puntate. In tutto 20 nuovi aspiranti chef si destreggeranno per arrivare alla vittoria finale. A giudicarli i confermatissimi giudici, insieme per il quinto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma13 intv e in? Ecco tutto quello che c’è da sapere. In tv13 va in onda ogni giovedì per 12 puntate a partire dal 14 dicembre ...

si accende 'davvero' oggi, con le puntate che aprono ufficialmente la gara tra i 20 cuochi amatoriali nello show in onda su Sky e in streaming su NOW. Per i concorrenti inizia il ...Un primo salto in cucina l'hanno fatto la scorsa settimana, i venti concorrenti della tredicesima edizione di, ma da questa sera , giovedì 28 dicembre alle 21.15 su su Sky e in ...Alberto si sente un «veneto doc»: legatissimo al suo territorio, non si è mai spostato dalla sua regione. Da undici anni lavora come responsabile pescheria in un supermercato del suo paese non lontano ...Pane e salame ma non solo, la terza serata della tredicesima edizione di Masterchef propone le prime sfide significative che coinvolgono la masterclass. Tutte le anticipazioni.