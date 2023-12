MasterChef 2023 | oggi via alla gara | le prime puntate su Sky e Now

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) –Italia si accende 'davvero', con leche aprono ufficialmente latra i 20 cuochi amatoriali nello show in onda su Sky e in streaming su NOW. Per i concorrenti inizia il percorso, sotto l'occhio dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. La classe è stata formata dopo le

... dove i cuochi amatoriali dovranno per la prima volta dividersi nelle due brigate, la rossa e la blu, per cucinare per 40 nuotatori che hanno scelto di celebrare conItalia il 70° ...Nella sfilza di idiozie che allietano la fine del- Ferragni rediviva a Parco Sempione, la sfida tra pandoro e panettone, i consigli per ... che in queste settimane è di nuovo in tv con, ...Pane e salame ma non solo, la terza serata della tredicesima edizione di Masterchef propone le prime sfide significative che coinvolgono la masterclass. Tutte le anticipazioni.(Adnkronos) – MasterChef Italia si accende ‘davvero’ oggi, con le puntate che aprono ufficialmente la gara tra i 20 cuochi amatoriali nello show in onda su Sky e in streaming su NOW. Per i concorrenti ...