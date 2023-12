Massimo | l’autista eroe che ha salvato i bambini a Urbino | “Una sua decisione li ha salvati tutti”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’evento drammatico che si è è verificato nelle strade dinon si è comunque trasformato in tragedia nazionale in quantodella Canali Bus di Monteprandone, è diventato unimprovviso mentre trasportava 40 ragazzi a bordo del suo pullman al momento di uno scontro con un’ambulanza. Ora, nonostante le ferite, è pronto a tornare a casa, dove saranno molte le famiglie pronte a ringraziarlo per averi ragazzi.Leggi anche: Schianto mortale atra ambulanza e autobus pieno di: 4 vittime, chi sono La testimonianza: il racconto dell’urto, i piccoli sotto shockha riportato alcune escoriazioni e un forte shock emotivo. Ha assistito alla morte da molto vicino, evitandola per un soffio. La ...