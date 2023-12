Maserati MC20 Club Italia | un appassionato omaggio al tridente

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilha finalmente presentato la sua nuova creatura, proposta in un’edizione numerata ed esclusiva per i soci. Laè un autentico purosangue in abito da sera, connubio perfetto tra eleganza e prestazioni. Quali sono le sue particolarità? Scopriamole subito! Un concentrato di dettagli raffinati e soluzioni performanti, la nuovissimaè stata presentata il 15 dicembre nello storico stabilimentodi Modena e poi fotografata a Bologna davanti alla iconica statua del Nettuno. Potente, esclusiva e rifinita ad arte, è stata molto attesa e desiderata dai pochi fortunati che potranno godere delle emozioni che solo un’automobile di questo ...

MODENA - Maserati presenta MC20 Notte , la prima edizione limitata della sua supersportiva nata per correre in pista e cresciuta per esibirsi su ... (247.libero)

MODENA (ITALPRESS) – Maserati presenta MC20 Notte , la prima edizione limitata della sua supersportiva nata per correre in pista e cresciuta per ... (ildenaro)

Facebook LinkedIn Email Subscribe Telegram WhatsApp Share Guarda i commenti (28)GranCabrio Folgore Ultimi articoli in:UnaClub Italia consegnata prima di Natale a ...L'essenza dellaClub Italia è la sintesi perfetta di stile, ingegneria avanzata e un legame indissolubile con il patrimonio della casa automobilistica modenese. Lasi distingue per il suo potente ...La Maserati MC20 Club Italia è un autentico purosangue in abito da sera, connubio perfetto tra eleganza e prestazioni. Eccola nei dettagli!DEK: [7552375] U145266 PREZZO VERO – ANCHE SENZA FINANZIAMENTO. IN CASO DI FINANZIAMENTO ULTERIORE EXTRA SCONTO. Attenzione: la lista degli accessori di serie e degli optionals, presenti in questa ...