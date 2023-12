Martina Stella parla per la prima volta del divorzio | “Ho sofferto tantissimo”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La Rai è pronta a riaccogliere una delle attrici più note d’Italia. Stiamondo di, che dal 28 gennaio sarà sugli schermi con La lunga notte. Ma se il lavoro procede a gonfie vele, quest’estate l’attrice ha affrontato una brutta delusione: “Ad agosto, mi sono separata“, ha confessato. Infatti,era sposata con Andrea Manfredonia, da cui ha avuto Leonardo, ma da pochi mesi è ritornata single. Il motivo? “Non scenderò nei dettagli” ha dichiarato. Insomma, non avremo un’intervista rivelatrice in stile Belen o Ilary Blasi. La ...