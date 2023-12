Marta Viola vincitrice di «Io Canto Generation» 2023

(Di giovedì 28 dicembre 2023)trionfa a «Io: Una giovane promessa della musica emerge nella prima edizione La giovane talentuosa, proveniente da Torino, ha conquistato il cuore dei giurati e del pubblico durante la prima edizione di «Io», tenutasi nello studio 20 di Cologno Monzese. La finale, trasmessa in prima serata su Canale 5 il mercoledì 27 dicembre, ha vistoemergere comedel prestigioso trofeo. Con soli 14 anni,ha dimostrato il suo eccezionale talento interpretando brani evergreen come “My Heart Will Go On” di Celine Dion e “Di Sole e d’Azzurro” di Giorgia. Durante la super finale a tre, ha ...

Titoli di coda su Io Canto Generation, il talent show per giovanissimi condotto da Gerry Scotti che ha fatto registrare ascolti molto soddisfacenti. A trionfare è stata, la 14enne di Torino che era data da molti come la favorita dopo le esibizioni molto convincenti sin dalla prima puntata. In finale,si è esibita con la caposquadra Benedetta ...Leggi Anche 'Io Canto Generation',fa il pieno: conquista pubblico e giuria Leggi Anche 'Io Canto Generation', è il momento della finalissima: c'è anche Renato Zero La composizione, su ...Marta Viola Io Canto Generation. Nella finale, grazie alla vittoria della 14enne ha potuto festeggiare anche la sua coach Benedetta Caretta.Titoli di coda su Io Canto Generation. Ad avere la meglio è stata Marta Viola, ma tra i momenti più alti c'è stata la sorpresa di Renato Zero a Lorenzo.