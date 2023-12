Marocco | i convocati per la Coppa d’Africa | c’è un “italiano”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ideldel ct Walid Regragui in vista dell’inizio dellaa gennaio. I dettagli Ilha diramato la lista deidal ct Walid Regragui per la. Presente un solo calciatore della Serie A, ovvero Oussama El Azzouzi del Bologna. Portieri – Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdi Benabid.Difensori – Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Yunis Abdelhamid, Chadi Riad, Abdel Abqar, Mohamed Chibi.Centrocampo – Amir Richardson, Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Selim Amallah, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Amine Harit.Attaccanti – Hakim Ziyech, Amine Adli, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri, ...

