Marchetti | «Buchanan? Tra Inter e Bruges la distanza è di 4 milioni»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023)ha aggiornato su. Il giornalista, esperto di mercato, ha detto la sua sulla trattativa tra l’e il. PUNTO DI INCONTRO ? Luca, nel suo editoriale su Tmw, ha aggiornato su Tajon: «L’è mossa da un senso di necessità. Così si continua a parlare con ilper. Offerti 6, richiesta da 10. Il giocatore ha già scelto, non ha dubbi (non è stato convocato per due partite consecutive): ora bisogna trovare un punto di incontro fra le due società».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...