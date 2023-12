Manovra | su congedo paritario voto a favore di tutte le opposizioni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Adnkronos) -lehanno votato adell'emendamento Pd sulillustrato in aula da Elly Schlein. La proposta prevede unretribuito al 100% per entrambi i genitori ed era stata già avanzata dalla segretaria dem nel primo 'faccia a faccia' in aula con la premier Giorgia Meloni. Fra gli interventi aanche quello di Chiara Appendino, vicepresidente M5S.

Per i neo genitori importanti novità in arrivo firmate governo Meloni: per il 2024 il Congedo parentale prevede una diversa retribuzione! Il governo ... (ilovetrading)

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Vi sembra normale, vi sembra giusto che il tasso di occupazione femminile in Italia sia il più basso in Europa, al Sud ... (liberoquotidiano)

Così Elly Schlein in aula alla Camera rivolta alla maggioranza illustrando l'emendamento allasulparitario. 'Questo sì che aiuterebbe subito l'occupazione femminile e su qusto ...... spuntata durante le correzioni allain Senato, di alzare ulteriormente la soglia di ... Altre misure sono attese come ilparentale, il bonus asilo nido, eccetera. Per le madri con 3 o ...Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Tutte le opposizioni hanno votato a favore dell'emendamento Pd sul congedo paritario illustrato in aula da Elly Schlein. La proposta prevede un congedo paritario retribuito ...Roma, 28 dic. (askanews) – Respinto in Aula alla Camera l’emendamento del Pd alla manovra che proponeva il congedo paritario di 5 mesi per entrambi i genitori e che la segretaria dem, Elly Schlein, av ...