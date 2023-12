Manovra | Guerra a Mulè | ' basta chiamarci al maschile o la chiamo ' signora presidente' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Se lei ci tiene al suo genere, io tengo al mio.rivolgersi a noi donne con appellativi maschili". Maria Ceciliadel Pd prenda la parole in aula durante i lavori sulla manovra per stigmatizzare l'atteggiamento dei colleghi, nel caso Marco Perissa di Fdi, che si rivolgono a colleghe donna chiamandole alcome fatto con Elly Schlein definita 'segretario' del Pd.quindi si è rivolta aldi turno Giorgiocosì: "". Un appellativo che non è stato gradito del diretto interessato: "Onorevole, avrei qualcosa da ridire. La mia identità è quella e se si rivolge a me lo faccia come, non si può rivolgere a me come ...