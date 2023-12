Manovra | Forza Italia insiste | “Superbonus 2 | proroga o norma ad hoc”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) –sulla necessità di una soluzione sul, una sorta di ‘due’ o una nuova, meglio un decreto ad hoc del governo. E il deputato Roberto Pella, capogruppo diin commissione Bilancio della Camera e relatore sulla, assicura che la trattativa tra il numero azzurro Antonio Tajani e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è in uno stato avanzato per uscire dall’empasse attuale. ”Sicuramente c’è una discussione molto avanzata per trovare un punto di caduta, che possa tenere in ordine i conti dello Stato ma nello stesso tempo possa rispondere a una esigenza reale che arriva dal Paese, in particolare legata ai condomini… Sappiamo molto bene che all’interno ...