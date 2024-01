Manovra di bilancio 2024 | ecco le misure del pacchetto Lavoro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ladi, passata in Senato lo scorso 22 dicembre e in dirittura di approvazione definitiva il 29 dicembre, conferma l’attenzione al tema della riduzione del cuneo fiscale, da intendersi come il peso di contributi e tasse nei confronti dei lavoratori dipendenti.Non a caso vengono confermati per il prossimo anno lo sgravio IVS al 6/ 7% e l’imposta sostitutiva al 5% sui premi di risultato.Tuttavia, quelle appena citate non sono le unichein materia dipreviste dalla.Analizziamo la questione in dettaglio. Indicedi: Taglio al cuneo fiscaledi: Fringe benefit con soglia ...

Via libera definitivo alla Manovra economica di bilancio per l’anno 2024 dalla Camera dei deputati. L’approvazione è arrivata in seconda lettura e ... (velvetmag)

All'articolo 1 del testo della2024, al comma 14 (Contributo straordinario per il primo ... novembre e dicembre, mentre la Legge di2024 lo ha prorogato fino a marzo. Questo bonus ...Insono previsti 10 milioni di euro da distribuire in borse di studio. Con una sorpresa. ... "Ora che è stata approvata la legge di- spiegano al Miur - il prima possibile stabiliremo ...La Manovra di bilancio 2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2023 e in vigore dal 1° gennaio, non manca di intervenire in tema di accesso anticipato alla pensione, garantito dalla ...Cosa contiene la Legge di Bilancio 2024 In questa guida sintetizziamo le principali misure previste per il nuovo anno dalla Manovra ...