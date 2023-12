Manovra al via l’esame alla Camera | Giorgianni FdI | “Basta sprechi e regalie | abbiamo evitato l’assalto alla diligenza”

(Di giovedì 28 dicembre 2023)al via: in Aula è cominciata la discussione generale sulla legge di bilancio. Il governo al rush finale è deciso a mettere un punto agli sforzi compiuti a favore di famiglie, imprese e redditi medio-bassi, con buona pace di un’opposizione chiassosa e demagogica che ha tentato fino all’ultimo di delegittimare e ostacolare l’impegno sostenuto dall’esecutivo. «di fronte unafatta con responsabilità e serietà – ha dichiarato non a caso, poco fa, la deputata di Fratelli d’Italia Letizia, una dei relatori della, illustrando in aulalinee e obiettivi –. Unacoraggiosa, perché fatta nonostante tutte le difficoltà. ...

Al via nell'Aula della Camera l'esame della manovra economica. Sono 26 i deputati iscritti a parlare in discussione generale, che si protrarrà fino al primo pomeriggio, quando avrà inizio l'esame ...L'AQUILA - Arriva oggi in consiglio regionale la legge di bilancio che comporta un movimento di spese di entrate di oltre 14 miliardi di euro. Ieri pomeriggio c'è stato il via libera dal collegio dei revisori dei conti, che ha espresso parere favorevole, a seguito dell'esame della coerenza normativa e delle singole voci di spesa e di entrata. Unica criticità nel parere, ...