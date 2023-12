Manchester City | Guardiola su Stones | «Speriamo che il suo infortunio non sia grave»

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pep, allenatore del, ha parlato dell’dial termine del match vinto contro l’Everton in Premier League Pep, allenatore del, ha parlato dell’dial termine del match vinto contro l’Everton in Premier League. PAROLE – «Non sembra in buone condizioni, ma vedremo. È la sua caviglia.che il danno non sia grande e che possa tornare presto».

Vittoria sofferta e in rimonta per il Manchester City , fresco di titolo di campione del mondo conquistato in Arabia Saudita, sul campo dell’Everton ... (sportface)

