Manchester City | Echeverri ma non subito | prima per lui una tappa in una big spagnola

Continua la 19esima giornata di Premier League , in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea trova punti preziosi per l'Europa contro... (calciomercato)

Vittoria sofferta e in rimonta per il Manchester City , fresco di titolo di campione del mondo conquistato in Arabia Saudita, sul campo dell’Everton ... (sportface)

Kalvin Phillips rimane nel mirino della Juventus per il mercato di gennaio. Il centrocampista del Manchester City , infatti, non sarà ceduto ad ... (sportface)

Joao Cancelo ha parlato della sua vicinanza affettiva ai colori del Barcellona che sin da piccolo sono stati quelli che il terzino portoghese ha avuto nel cuore. Arrivato dalnell'estate scorsa, il terzino si è subito nello scacchiere di Xavi. Anche dalle sue parole Cancelo ha fatto presagire come il suo intragramento con il club bluagrana è stato rapido. ...Kevin Thelwell, direttore sportivo dell'Everton, ha parlato del mercato di gennaio dopo la sconfitta in Premier Laegue contro ilKevin Thelwell, direttore sportivo dell'Everton, ha parlato del mercato di gennaio dopo la sconfitta in Premier Laegue contro il. PAROLE - "La crescita di una squadra ...Pep Guardiola potrebbe lasciare molto presto il Manchester City: il ritorno al Barcellona non è impossibile, lo scenario ...Virale la scena che ha visto protagonisti il tecnico e il difensore alla fine del match di Premier League sul campo dell'Everton: i dettagli ...