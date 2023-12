Manager della moda in Campania | via al nuovo corso Its finanziato dalla Regione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “Riparte ildell’Itsinteramente, l’obiettivo è formare una figura specializzata destinata al settore. Formazione vera e concreta per settori produttivi e strategici: calzatura, pelletteria e guanteria”. Cosi Serena Iossa, responsabile del Politecnico del Cuoio, avviando ilbiennio delITS per Innovation Leather, che è stato presentato presso la sede centraleStazione Sperimentale delle Pelli e delle materie concianti al Parco Tecnologico Adirano Olivetti di Pozzuoli. Saranno protagonisti 23 ‘nuovi’ corsisti. Tra questi anche dipendenti di aziende ...

Secondo Guia Soncini de Linkiesta il rapper sarebbe stato all'oscuro di tutta la vicenda, e in casa Ferragnez il clima non sarebbe dei migliori (ilgiornale)

... aveva effettuato alcune perquisizioni sia nell'abitazione di Tommaso Verdini che negli ufficisocietà. La perquisizione venne estesa anche all' ex Ceo dell'azienda, e ad altri cinque...... è stato emesso nell'ambito di un' indagineprocura di Roma su commesse Anas in cui si ... La Inver, società di cui Tommaso Verdini è, si occupa di consulenze ad aziende che partecipano a ...Secondo Soldatov e Borogan, dopo le difficoltà legate all’invasione dell’Ucraina, i servizi segreti di Mosca si stanno sempre più affidando a cittadini stranieri. Come nel caso dell’estradizione dall’ ...Dalle implicazioni di ChatGPT e dell'intelligenza artificiale per le aziende e il pianeta, alla cybersecurity fino all'infocrazia, ecco alcuni dei temi trattati nei libri più letti nel 2023 selezionat ...