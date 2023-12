Malfitano | “Inutile colpevolizzare arbitri Avete visto che scandalo Anguissa con la Roma?”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Scopri la verità sulla crisi del Napoli secondo Mimmouno “” a. La stagione calcistica del Napoli sta attraversando un periodo di crisi profonda, e il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo, ha gettato luce sulle difficoltà che sta affrontando la squadra di Walter Mazzarri. Durante un’apparizione nel programma televisivo Fuorigioco su Tele A,ha analizzato senza peli sulla lingua la situazione attuale del club. “Basta parlare di, dei calci presi. Così facendo non individuiamo certamente il problema del Napoli. Il presidente del Napoli accusa tutti, ma non si prende le sue responsabilità. Garcia è stato un problema, ma non il problema principale”, ha dichiarato, evidenziando ...

Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore. Osimhen è necessario,girarci intorno. E finché sarà arruolabile, il Napoli non ne può prescindere. È un discorso che vale per il ...Con Edinson andò così: adeguamento economico e cessione a fine campionato. L'allenatore, tra l'altro, era anche lo stesso di allora. Osimhen, il rinnovo procede lentamente. E c'è il precedente Cavani.