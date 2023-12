Malagrotta | per gli inquirenti non ci sono dubbi | “L’incendio è doloso”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un fascicolo di indagine per incendio. E’ quanto avviato dalla Procura di Roma in relazione al rogo avvenuto domenica 24 dicembre nell’impianto di smaltimento dei rifiuti di. Il procedimento, coordinato dall’aggiunto Giovanni Conzo, è stato aperto alla luce della prima informativa trasmessa a piazzale Clodio dai vigili del fuoco. In base a quanto si apprende i pm hanno proceduto al sequestro delle telecamere di sorveglianza presenti e disposto ulteriori accertamenti tecnici. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Incendio, sequestrato impianto coinvolto dal rogo E’ stato sequestrata dai vigili del fuoco e dalla polizia l’area dell’impianto dicoinvolto dal maxi incendio la vigilia di Natale. Si attende la delega della Procura per le indagini. Verranno vagliate anche le ...

