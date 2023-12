Mai sottovalutare l' importanza della giacca da sci

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Vacanze natalizie, settimane bianche, e chi più ne ha più ne metta: adesso che è arrivato l'inverno, ogni occasione è buona per tirare fuori il proprio paio di sci dal solaio e sfoderare tutte le proprie qualità in pista. Se l'attrezzatura per sciare è una delle questioni su cui si interroga con minuzia ogni amanteneve, non bisognal'di un capo basilare ma indispensabile: lada sci. Quali sono le migliori giacche da scistagione? Per tenere al caldo, certo, ma anche per proteggersi dalle intemperie, per scivolare tra le piste innevate, o anche per sfoggiare tutto il proprio stile nelle ore di après-ski. Impossibile non trovare tra queste proposte il modello perfetto per tutti i gusti: si va dalle giacche da sci più tecniche, appositamente pensate per essere ...