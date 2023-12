Maestro | il filo conduttore dell’occhio regististico di Bradley Cooper

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dopo essere stato presentato in anteprima Veneziaè arrivato anche su Netflix raccogliendo tanti elogi quanti quante sono le critiche. Un film per molti eccessivamente lungo, che nella sua eleganza manca di mordente, per altrettanti, invece, una lettera d’amore al cinema classico che riscopre con un linguaggio moderno. Non staremo però a parlare di questo.è piuttosto l’occasione giusta per iniziare a riflettere suregista che, al suo secondo film, sembra avere un’idea piuttosto chiara del linguaggio da adottare. Ma soprattutto delle tematiche da trattare. Caratteristiche che, in potenza, lo rendono un occhio registico abbastanza sui generis sul panorama contemporaneo e di cui, secondo noi, vale davvero la pena iniziare a indagare. Una nuova identità dietro alla macchina da ...

... riallacciando ilcon la storia familiare di amore verso l'arte e la cultura. Infatti, già ... si partirà a gennaio con la mostra personale delFranco Durante, artista del quale si possono ...ZVEREV IN VERSIONE "" Una prestazione come non si vedeva da tempo. Anche con il brivido di ... Lo spavento e poi il sorriso, quello della vittoria che riallaccia ilcon il trionfo torinese ...In attesa degli Oscar di febbraio, e per smaltire in tranquillità i vari cenoni, ecco una lista di pellicole fatte apposta per la pausa natalizia ...