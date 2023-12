Maddaloni fa cadere la maschera? La negazione e il video che lo sbugiarda | c’entra Garibaldi

fala maschera La negazione e il video che lo sbugiarda La storia coinvolge, Beatrice e Giuseppe Garibaldi . Pare che Marco non abbia messo tutte le carte in tavola con ...... l'estate scorsa si è lanciatain un burrone di Somma Vesuviana. Ieri una nuova tragedia nel casertano a: la terza in un anno in campania. Antonio aveva 25 anni e avrebbe dovuto ...Marco Maddaloni fa cadere la maschera al Grande Fratello La negazione e il video che lo sbugiarda: c'entra Giuseppe Garibaldi.Dopo le recenti rivelazioni di Marco Maddaloni al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha cercato di far cadere Giuseppe Garibaldi in un’imboscata verbale, insinuando che sia lui il burattinaio. Quando ...