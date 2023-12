Macedonia del Nord | rinnovo per Milevski | il ct che ha eliminato l’Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il cda della federcalcio delladelha deciso di prolungare il contratto del ct Blagojafino al termine delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’uomo che haagli spareggi per andare ai Mondiali in Qatar resterà dunque in sella per altri due anni, alle stesse condizioni contrattuali: “La Federcalcio macedone, come finora, sarà pienamtente al fianco dell’allenatore Blagojae alla squadra nazionale. Ci auguriamo di poter affrontare nuove sfide e successi. Siamo profondamente convinti che con grande passione e ambizione, l’allenatore e la sua squadra continueranno a lavorare per il progresso del calcio nazionale macedone. Gli ultimi mesi e le partite giocate dalla Nazionale macedone hanno confermato che siamo sulla strada giusta, ...