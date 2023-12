Luton Town-Chelsea sabato 30 dicembre 2023 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

... secondo il quotidiano turco Takvim , nel mirino c'è Albert Sambi Lokonga , centrocampista belga di proprietà dell' Arsenal oggi in prestito alAltri due scalpi illustri li portano il Wolverhampton, che affossa ulteriormente un Chelsea allo sbando e un sorprendere, che dedica il successo di misura sul Newcastle al suo capitano, ...Sabato 30 dicembre alle ore 13.30 si terrà la sfida valevole per la ventesima giornata di Premier League 2023/24 tra Luton Town e Chelsea. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Cal ...Questo pomeriggio alle ore 16.00 si terrà la sfida valevole per la diciannovesima giornata di Premier League 2023/24 tra Sheffield United e Luton Tow . Il match sarà visibile in diretta televisiva su ...