L’Ucraina ha bisogno degli aiuti occidentali per pagare dipendenti pubblici e pensioni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La ministra dell’Economia ucraina, Yulia Svyrydenko, ha avvertito che se l’Unione europea e gli Stati Uniti non riusciranno a fornire glifinanziari promessi all’inizio del 2024,potrebbe essere costretta a rinviare il pagamento deie dellea moltissimi cittadini. Sono dodici milioni gli ucraini a rischio: cinquecentomila, 1,4 milioni di insegnanti, e dieci milioni di pensionati. «In assenza di sostegno esterno l’economia ucraina andrà in “modalità sopravvivenza” dopo aver iniziato a riprendersi nel 2023», ha detto Svyrydenko al Financial Times. In particolare, l’anno prossimo Kyjiv avràdi trentasette miliardi di dollari di sostegno esterno. La speranza è che l’Unione europea ...